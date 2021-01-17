Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

Люди получили продуктовые наборы

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили продуктовые наборы жителям небольшого города в провинции Алеппо.

Населённый пункт недавно был освобождён от террористов, которые уходя, забрали всё ценное и не оставили ни одного целого здания. Местные власти восстановили школу, где и проходила встреча с жителями. Сейчас в городе проживают около 450 человек, сообщает "ТВ Центр".

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