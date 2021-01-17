Водителям в России разрешат ездить без прав

Это будет эксперимент

В 2021 году в России проведут уникальный эксперимент. Водителям разрешат ездить без прав.

Нововведение готовит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Там разрабатывают специальное приложение для автолюбителей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на замминистра Олега Качанова.

Приложение заменит водительское удостоверение, в нём будет дублирующий права QR-код. Дорожных инспекторов снабдят считывающими устройствами.

Известно, что эксперимент пройдёт не по всей России, а лишь в нескольких регионах.

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