Москвичей предупредили об усилении морозов

Ожидается понижение температуры

Аномальные морозы и сильные снегопады не отступают в европейской части России. Температура во многих регионах на 15 градусов ниже климатической нормы.

В Москве минувшая ночь стала самой холодной в этом году. По прогнозам мороз будет усиливаться: к утру понедельника, 18 января ожидается до минус 25 градусов. На улицах столицы коммунальные службы в круглосуточном режиме расчищают сугробы. За сутки выпала почти треть месячной нормы осадков. Ежедневно на дороги выводят около 10 тысяч единиц уборочной техники, сообщает "ТВ Центр".

Режим ЧС ввели в карельской Питкяранте. В минус 20 градусов во всём городе уже несколько дней нет водоснабжения. Замёрз центральный трубопровод. В зоне отключения более 10 тысяч жителей.

А на юге России прошли мощные снегопады. Сугробы намело в Краснодарском крае. Возле трасс МЧС разворачивает пункты обогрева. На дорогах гололёд и снежные заносы.

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