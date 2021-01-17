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Из горящего дома в Ленинградской области эвакуированы 60 человек

11:27
  • воскресенье
  • 17 января 2021

Пожар начался ночью

Крупный пожар произошел ночью 17 января в многоквартирном доме в городе Сертолово Ленинградской области. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.
Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Рыбинске

Спасатели эвакуировали шестьдесят человек, в том числе - шестерых детей. Возгоранию присвоили второй, повышенный ранг сложности. На месте работали свыше 70 пожарных. Задействовали 16 единиц техники.

Открытое горение уже ликвидировали. Сейчас жители дома находятся в пункте временного размещения - в ближайшей школе, сообщает "ТВ Центр".

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