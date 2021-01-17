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В России разворачивают прививочные пункты

12:24
  • воскресенье
  • 17 января 2021

18 января начинается массовая вакцинация от коронавируса

18 января по поручению Владимира Путина в России стартует массовая вакцинация от коронавируса. По всей стране открывают дополнительные прививочные пункты, в регионы поставляют всё новые партии препарата.
В России всё готово к массовой вакцинации от коронавируса

Десятки блогеров на личном примере готовы продемонстрировать не только сам процесс, но и публиковать ежедневный отчёт своего самочувствия после укола. Врачи не против видеосъёмки. Они неустанно дают советы, ведь медики были первыми, кто прошёл весь курс вакцинации от коронавируса уже двумя компонентами.

В регионах открывают дополнительные пункты вакцинации, оснащают их всем необходимым, стараются сделать доступной процедуру и для жителей отдаленных районов. Туда отправляют специальные мобильные комплексы или организовывают доставку желающих прямо в городские поликлиники. В Алтайском крае расширили сеть медучреждений для вакцинации от коронавируса, сообщает "ТВ Центр". 

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге число прививочных кабинетов будет увеличено с 70-ти до ста. В Москве их количество тоже растёт, причём, специалисты принимают ежедневно, без выходных. Надо лишь заранее записаться. Уже со вторника, 19 января здесь снова расширяют охват – прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые.

А в центре столицы уже, как час работает выездной пункт вакцинации – в ГУМе. Принимать желающих будут в порядке живой очереди до девяти часов вечера. Также сделать прививку можно и в городских поликлиниках и даже в частных. Один приём не более 40 минут. Обязательный осмотр у медиков никто не отменял.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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