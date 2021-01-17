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Крым накрыл мощный снегопад

11:21
  • воскресенье
  • 17 января 2021

В республике объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение действует в Крыму. Полуостров уже засыпало снегом. Белый покров на шапках горной гряды и даже на пальмах Ливадии. В снегу красные розы и кактусы. Снегопад, метель, сильные порывы ветра до 25 метров в секунду. Аномально тёплую погоду сменила настоящая русская зима.
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Поиграть в снежки, слепить снеговика, принять снежную ванну и сделать фото покрытых снегом деревьев. Зима для Крыма – событие и непередаваемые эмоции. А для коммунальщиков наплыв туристов и аномальные осадки всегда – серьёзное испытание.

Накануне, 16 января многокилометровая пробка образовалась на трассе Симферополь – Алушта. Буксующие в снегу автомобили с трудом поднимались на Ангарский перевал. А грузовой транспорт и машины на летней резине съезжали на обочину в ожидании спецтехники, сообщает "ТВ Центр".

Чтобы расчистить основную дорогу на южный берег Крыма коммунальщикам пришлом даже перекрыть движение. Из-за ухудшения погодных условий в Крыму создан оперативный штаб МЧС, развёрнуты аварийно-спасательные пункты.

В районе перевала Маски спасатели в течение трёх часов искали заблудившуюся в снегу и тумане туристку. Чтобы не допустить подобных происшествий, заповедники прекращают работу. Также коммунальщики буквально засыпали валунами аварийную дорогу из Бахчисарая на плато Ай-Петри.

Объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни ожидается резкое похолодание до 15 градусов. По словам синоптиков, полуостров будет во власти арктического циклона всю ближайшую неделю.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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