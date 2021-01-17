Францию охватили первые в этом году беспорядки

На улицы вышли десятки тысяч людей

Во Франции первая в этом году акция протеста закончилась беспорядками. 12 полицейских пострадали в результате ожесточённых столкновений с демонстрантами в Нанте. Среди участников оказались радикалы, которые забросали стражей порядка петардами и дымовыми шашками. Крупные митинги против закона о глобальной безопасности прошли и в других городах. По всей стране - десятки задержанных.

Всего к митингам присоединились более 30 тысяч человек по всей стране. Это по данным полиции. Организаторы заявляют о двухстах тысячах, вышедших на улицы. В Париже обстановка оставалась более-менее спокойной, сообщает "ТВ Центр".

Неприятие закона "О глобальной безопасности" объединило самую разношёрстную парижскую публику - от жёлтых жилетов до представителей ЛГБТ-сообщества. Главный антигерой демонстрации - министр иностранных дел Франции: его портрет протестующие обыгрывают на все лады.

Нацсобрание Франции одобрило законопроект под занавес уходящего года. 24-ая статья документа вызвала беспокойство и привела к протестам. Она запрещает распространять фото полицейских, на которых чётко видны лица, а также публиковать в открытом доступе их адреса и фамилии силовиков. Возможное наказание - год тюрьмы и 45 тысяч евро штрафа. Французы, особенно журналистские профсоюзы, несмотря на заверения властей, увидели в этом угрозу свободе слова и препятствие гражданам свободно снимать работу силовиков на акциях протеста.

В нижней палате французского парламента ранее уже предложили переписать спорную статью законопроекта, однако взбудораженную общественность это не успокоило. Документ должен поступить на рассмотрение Сената в этом месяце.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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