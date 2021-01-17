82-летний президент Гвинеи привился российской вакциной

В страну доставили первые дозы препарата

Президент Гвинеи, 82-летний Альфа Конде первым из африканских лидеров привился от коронавируса "Спутником V". В стране проходит экспериментальный этап вакцинации. В нём принимает участие целая группа высших должностных лиц.

В республику пока доставили 60 доз препарата. Массовая прививочная кампания стартует через несколько месяцев, когда закупят новую партию.

В Аргентине её уже получили. 300 тысяч доз доставили в Буэнос-Айрес. Кадры приземления самолёта транслировались в прямом эфире. Сейчас в латиноамериканской стране вакцинируют только медработников. На данный момент препарат получили 200 тысяч аргентинцев.

Контракт с Российским фондом прямых инвестиций заключён на 10 миллионов доз, сообщает "ТВ Центр".

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