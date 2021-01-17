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ФБР включило Россию в список стран, подозреваемых в организации штурма Капитолия

12:57
  • воскресенье
  • 17 января 2021

Идёт расследование

ФБР проверяет версию иностранного вмешательства в деле о штурме Капитолия. По данным американских СМИ, расследование связано с криптовалютой. Как сообщил один из действующих агентов ФБР, на счета группировок ультраправого толка поступили биткоины на сумму около полумиллиона долларов. Цифровые средства, предположительно, перевели из Франции ещё до начала беспорядков.
Американцев предупредили о новом штурме Капитолия в день инаугурации

В список подозреваемых также попали Россия, Иран и Китай. Собственное расследование организовали четыре комитета Палаты представителей. Конгрессмены намерены изучить данные разведки и проанализировать действия федеральных структур.

Ранее в распоряжении газеты "Вашингтон пост" оказался 12-ти страничный доклад правоохранительных органов США. Согласно его тексту, полиции было известно о готовящейся атаке на Капитолий, сообщает "ТВ Центр".

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