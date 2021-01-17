ФБР включило Россию в список стран, подозреваемых в организации штурма Капитолия

Идёт расследование

ФБР проверяет версию иностранного вмешательства в деле о штурме Капитолия. По данным американских СМИ, расследование связано с криптовалютой. Как сообщил один из действующих агентов ФБР, на счета группировок ультраправого толка поступили биткоины на сумму около полумиллиона долларов. Цифровые средства, предположительно, перевели из Франции ещё до начала беспорядков.

В список подозреваемых также попали Россия, Иран и Китай. Собственное расследование организовали четыре комитета Палаты представителей. Конгрессмены намерены изучить данные разведки и проанализировать действия федеральных структур.

Ранее в распоряжении газеты "Вашингтон пост" оказался 12-ти страничный доклад правоохранительных органов США. Согласно его тексту, полиции было известно о готовящейся атаке на Капитолий, сообщает "ТВ Центр".

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