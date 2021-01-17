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В Москве прощаются с Борисом Грачевским

13:03
  • воскресенье
  • 17 января 2021

Он умер от коронавируса

В Москве прощаются с Борисом Грачевским. Режиссёр, сценарист, создатель и художественный руководитель легендарного "Ералаша" скончался 14 января. Ему был 71 год.
Апина рассказала о последнем разговоре с Грачевским

Траурная церемония проходит в Доме кино. Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище, сообщает "ТВ Центр". Коллеги и друзья мастера вспоминают его уникальный талант и чувство юмора. Делом жизни Бориса Юрьевича стал знаменитый киножурнал, которому он посвятил без малого полвека.

За это время в эфир вышли сотни выпусков, в которых  добрые и поучительные истории. Их любят и смотрят миллионы зрителей, как юных, так взрослых.

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