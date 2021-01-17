В Млечном пути обнаружена таинственная планета

Её назвали "Супер-Землёй"

Рядом с одной из старейших звёзд Млечного пути найдена уникальная планета времён зарождения Вселенной. Открытие сделала международная группа астрономов. Речь идёт о так называемой “Супер-Земле”.

Её масса больше нашей планеты, но при этом она значительно уступает газовым гигантам. За одни сутки “Супер-Земля” совершает два оборота вокруг своей звезды. Всё из-за близости к светилу. По этой же причине на планете держится очень высокая температура - более полутора тысяч градусов по Цельсию.

Поверхность в основном состоит из камня и металлов. Органическая жизнь в таких условиях маловероятна, однако учёные считают открытие этой планеты важным достижением. Дальнейшее изучение поможет пролить свет на вопрос о зарождении Вселенной, сообщает "ТВ Центр".

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