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От коронавируса умер депутат Госдумы Николай Антошкин

13:10
  • воскресенье
  • 17 января 2021

Ему было 78 лет

В возрасте 78 лет умер депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин. Как сообщил РИА Новости глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, Антошкин болел коронавирусом.

Депутат носил звание Героя Советского Союза, был автором многих важных законов. Тёплые слова о парламентарии сказал спикер Думы Вячеслав Володин.

"Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле", - приводится цитата Володина на сайте Госдумы.  

Николай Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лично принимал участие в полётах над разрушенным взрывом энергоблоком станции.

На должности командующего Среднеазиатского военного округа Антошкин обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе, "Бурана".

В госдуме Антошкин представлял партию "Единая Россия".

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