Резко выросло число отравившихся водой в Буйнакске

Большинство из них - дети

Более 300 жителей Буйнакска обратились к медикам с симптомами отравления. Большинство из них – дети. В больницы города госпитализированы 199 человек, среди них 170 детей, сообщает ТАСС.

Первые симптомы отравления появились у жителей Буйнакска после новогодних праздников. Власти называли разные возможные причины – фрукты в подарочных наборах, вода из водопровода и другие.

Администрация города призвала жителей до завершения расследования причин вспышки инфекции употреблять только бутилированную или кипячёную воду. Также принято решение о временном закрытии в Буйнакске школ и детских садов.

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