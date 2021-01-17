Москвичка установила мировой рекорд по плаванию в ледяной воде (видео)

Она проплыла подо льдом озера Байкал

Москвичка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд среди женщин, проплыв подо льдом озера Байкал 85 метров без гидрокостюма.

Температура воды - чуть выше ноля, воздуха - минус 22 градуса. А на спортсменке только купальник и плавательная шапочка. Нет даже ласт!

Необходимое расстояние Екатерина преодолела за полторы минуты и осталась довольна собой. Ощущение, что ей даже не очень хочется вылезать из озера.

Любительница подлёдного плавания пообещала продолжить тренировки и в скором времени намерена покорить стометровую дистанцию, сообщает "ТВ Центр".

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