Алёну Хмельницкую госпитализировали с коронавирусом

Актриса лечилась дома, но попала в больницу

Больная коронавирусом Алёна Хмельницкая госпитализирована. Актриса боролась с коронавирусом дома, но её состояние не позволило находиться на амбулаторном лечении.

"Со мной всё в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением", - написала Хмельницкая у себя в Instagram.

12 января актриса отметила 50-летие. Через два дня после празднования юбилея она призналась, что чувствует слабость и плохо спит, но лечится дома. Позже всё-таки пришлось обратиться за помощью к врачам.

Подписчики Алёны пожелали ей скорейшего выздоровления.

Правильно сделали! Если чувствуете, что дома лечение не помогает, обязательно в больницу! Скорейшего выздоровления! Ангела-хранителя в помощь. Алёна, выздоравливайте и берегите себя.

Алёна Хмельницкая играет в театре и много снимается, в основном - в сериалах. Зрителю известны и её работы в картинах "Крымский мост. Сделано с любовью!", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый".

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