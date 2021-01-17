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Подробности спасения моряков с затонувшего российского сухогруза

15:19
  • воскресенье
  • 17 января 2021

Инцидент произошёл у берегов Турции

Спасатели обнаружили тела двоих моряков, погибших при крушении российского сухогруза Arvin у берегов Турции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями страны.
У берегов Турции затонул российский сухогруз

Пять человек с потерпевшего крушения судна удалось спасти. Продолжаются поиски восьми моряков. Экипаж российского сухогруза состоял из 13 человек. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, её осложняют неблагоприятные погодные условия.

Корабль затонул в Чёрном море у берегов Турции, в районе провинции Бартын, расположенной на севере страны.

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