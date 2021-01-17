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Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники

15:03
  • воскресенье
  • 17 января 2021

Они оказали большую поддержку пожилым москвичам

Сергей Собянин поблагодарил социальных работников за помощь пенсионерам в новогодние праздники. Многие пожилые москвичи в эти дни были дома, они прислушались к советам властей поберечь своё здоровье и не посещать общественные места.
Собянин отметил помощь волонтеров и соцработников в период пандемии

"Всё это время соцработники не оставляли подопечных без внимания. Доставляли продукты, лекарства, выполняли просьбы", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

В эти праздники было много тёплых моментов. Пенсионерка из Выхино, например, испекла на Рождество пряники с пожеланиями здоровья для детей, внуков и персонально - для своих помощников из социального центра.

Напомним, что работники социальных служб первыми получили возможность сделать прививку от коронавируса. Сейчас кампания по вакцинации в Москве набирает обороты – открываются новые пункты, в том числе, и мобильные.

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