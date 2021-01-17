ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии назвали причину воссоединения Крыма с Россией

17:47
  • воскресенье
  • 17 января 2021

Это связно с расширением НАТО

Герхард Шрёдер объяснил присоединение Крыма расширением НАТО. Влиятельный немецкий политик, возглавлявший в течение семи лет правительство, раскрыл смысл событий весны 2014 года.
Зеленский обратился к жителям навсегда потерянного Крыма

В интервью Der Spiegel нынешний глава комитета акционеров Nord Stream AG напомнил, что за десять лет до этого в Североатлантический альянс вошли прибалтийские и некоторые восточно-европейские страны. В перспективе к ним могли присоединиться Грузия и Украина.

"Это была не более чем стратегия окружения России, которая в то время была гораздо более открыта для сотрудничества и с Европой, и с НАТО", - сказал Шрёдер.

Допустим, Украина действительно вступила бы в НАТО, как хотели американцы. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса.

Экс-канцлер Германии признал, что ни один российский лидер не отдаст Крым Украине, поэтому нет смысла сохранять нынешние антироссийские санкции. На этом фоне лучше договариваться, поэтому Шрёдер призвал Запад к диалогу с Москвой.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовало за вхождение республики в состав Российской Федерации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.