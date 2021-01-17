В Германии назвали причину воссоединения Крыма с Россией

Это связно с расширением НАТО

Герхард Шрёдер объяснил присоединение Крыма расширением НАТО. Влиятельный немецкий политик, возглавлявший в течение семи лет правительство, раскрыл смысл событий весны 2014 года.

В интервью Der Spiegel нынешний глава комитета акционеров Nord Stream AG напомнил, что за десять лет до этого в Североатлантический альянс вошли прибалтийские и некоторые восточно-европейские страны. В перспективе к ним могли присоединиться Грузия и Украина.

"Это была не более чем стратегия окружения России, которая в то время была гораздо более открыта для сотрудничества и с Европой, и с НАТО", - сказал Шрёдер.

Допустим, Украина действительно вступила бы в НАТО, как хотели американцы. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса.

Экс-канцлер Германии признал, что ни один российский лидер не отдаст Крым Украине, поэтому нет смысла сохранять нынешние антироссийские санкции. На этом фоне лучше договариваться, поэтому Шрёдер призвал Запад к диалогу с Москвой.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовало за вхождение республики в состав Российской Федерации.

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