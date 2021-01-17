После прививки вакциной Pfizer у 13 израильтян случился лицевой паралич

Осложнения регистрируются и в других странах

У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer. Как сообщают местные СМИ, врачи в системе здравоохранения считают, что число таких случаев на практике значительно больше.

Так, один из вакцинированных рассказал, что через несколько минут после прививки почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту.

Об осложнениях после прививок вакциной Pfizer ранее уже сообщалось. Есть сведения о нескольких скончавшихся в Норвегии и Бельгии. Первыми получают прививку пожилые люди, поэтому врачи утверждают, что всему виной хронические заболевания и возраст.

В Китае уже прозвучали опасения из-за большого числа осложнений после прививки вакцины именно этой компании, там предлагают на время приостановить её использование.

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