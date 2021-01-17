До минус 31: синоптики скорректировали прогноз по Москве и области

Впереди - самая холодная ночь

В ночь на 18 января в московском регионе резко похолодает. Ранее синоптики говорили о температуре минус 23-28 градусов, но в последние часы прогноз скорректировали.

По данным Гидрометцентра, предстоящей ночью в столице будет 27-29 градусов, в Подмосковье столбики термометров опустятся до 31 градуса. Днём в понедельник ожидается около 20 по Цельсию.

Это будет самая холодная ночь с начала нынешней зимы. К концу следующей недели прогнозируется резкое потепление. Днём в субботу, 23 января ожидается от нуля до плюс пяти градусов.

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