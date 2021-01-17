Затонувший в Чёрном море сухогруз оказался украинским

Но в экипаже были двое граждан России

По данным Росморречфлота, затонувший днём 17 января у берегов Турции сухогруз Arvin принадлежит украинской компании. Ранее турецкие СМИ сообщали, что судно российское. По уточнённым данным, на его борту было 12 человек, из них двое – граждане России, остальные – украинцы.

Судно ходило под флагом Палау, его владелец - компания Arvin Shipping LTD из Белиза, а оператор – украинская Tesoro Marine LLC, сообщает РИА Новости.

Сейчас в Чёрном море продолжается поисково-спасательная операция, она проходит в сложных погодных условиях. Спасатели обнаружили тела четырёх моряков, один из них – россиянин. Шесть членов экипажа спасены.

Корабль затонул в Чёрном море у берегов Турции, в районе провинции Бартын, расположенной на севере страны.

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