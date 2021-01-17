ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 6 миллионов кур уничтожили в Японии из-за птичьего гриппа

18:45
  • воскресенье
  • 17 января 2021

Он выявлен в 15 префектурах страны

Рекордные 5,8 миллиона кур уничтожены в Японии с начала ноября 2020 года из-за птичьего гриппа. В конце прошлого года в стране выявлены вспышки этого заболевания высокой патогенности, сообщает телеканал NHK.
Птичий грипп выявлен в мясе индейки на складе сети Metro Cash & Carry

Птичий грипп обнаружен в 15 из 47 префектур страны. Сейчас вокруг птицеферм с очагами заражения введён карантин в пределах трёхкилометровой зоны.

Птичий грипп – крайне опасное для домашней птицы заболевание, вызванное вирусом и поражающее органы пищеварения и дыхания. Высокая летальность (около 56%) наносит большой экономический ущерб. Впервые птичий грипп был выявлен в Италии более ста лет назад.

ВОЗ заявляет, что птичий грипп может перерасти во всемирную пандемию, если вирус подвергнется рекомбинации генов с вирусом гриппа человека, то есть приобретёт новые свойства - способность передаваться от человека к человеку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вспышка птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.