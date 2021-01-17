Почти 6 миллионов кур уничтожили в Японии из-за птичьего гриппа

Он выявлен в 15 префектурах страны

Рекордные 5,8 миллиона кур уничтожены в Японии с начала ноября 2020 года из-за птичьего гриппа. В конце прошлого года в стране выявлены вспышки этого заболевания высокой патогенности, сообщает телеканал NHK.

Птичий грипп обнаружен в 15 из 47 префектур страны. Сейчас вокруг птицеферм с очагами заражения введён карантин в пределах трёхкилометровой зоны.

Птичий грипп – крайне опасное для домашней птицы заболевание, вызванное вирусом и поражающее органы пищеварения и дыхания. Высокая летальность (около 56%) наносит большой экономический ущерб. Впервые птичий грипп был выявлен в Италии более ста лет назад.

ВОЗ заявляет, что птичий грипп может перерасти во всемирную пандемию, если вирус подвергнется рекомбинации генов с вирусом гриппа человека, то есть приобретёт новые свойства - способность передаваться от человека к человеку.

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