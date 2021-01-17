В России начнут применять третью вакцину от коронавируса

Её разработали в Центре имени Чумакова

В марте в России начнут использовать третью отечественную вакцину от коронавируса, разработанную Федеральным научным центром имени Чумакова. Об этом сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, что Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат "Спутник V" был в короткие сроки разработан и испытан в Центре имени Гамалеи. Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, что делает её безопасной и эффективной.

Вторую зарегистрированную Минздравом вакцину разработали в Научном центре "Вектор". Она называется "ЭпиВакКорона" и произведена на основе пептидных антигенов.

Уникальность вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова, заключается в том, что она поддаётся коррекции. Если вирус заметно мутирует, то в ней просто поменяют штамм.

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