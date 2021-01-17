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Новая реальность: сторонники Трампа просятся в Россию

19:46
  • воскресенье
  • 17 января 2021

Они спасаются от репрессий

Сторонники Дональда Трампа хотят получить российское гражданство. На фоне событий в США многие граждане, подвергшиеся репрессиям за выражение симпатий к действующему президенту, интересуются получением паспорта Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
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По её словам, сейчас самый популярный комментарий, который она получает в социальных сетях от американцев, поддерживающих Трампа - как можно получить российское гражданство. "Добро пожаловать в реальность", - отметила дипломат.

Напомним, что спасение и убежище в России в 2013 году получил бежавший от уголовного преследования в США сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден. Через год в нашу страну перебрался президент Украины Виктор Янукович, свергнутый в результате событий на Майдане. За последние годы российское гражданство получили такие известные люди, как Жерар Депардье, Стивен Сигал, Рой Джонс, Джеффри Монсон и другие.

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