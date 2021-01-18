Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД

Какие проекты утверждены?

В Москве продолжается реконструкция развязок на пересечении кольцевой автодороги с вылетными магистралями. За 10 лет построено 18 новых транспортных узлов, в работе еще четыре. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

В частности, утвержден проект реконструкции клеверной развязки с Алтуфьевским шоссе. Она не справляется с плотным движением и имеет свойство самозапираться. Когда на одном из съездов образуется затор, сразу же блокируются остальные.

Новый проект предусматривает строительство восьми разнонаправленных съездов, что исключит пересечение потоков. Появится эстакада для прямого выхода на внешнюю сторону МКАДа. Мэр также разместил в своем сообщении схемы новых развязок с Осташковским шоссе, Липецкой улицей и улицей Верхние поля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"