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Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Черном море

08:38
  • понедельник
  • 18 января 2021

Судно накрыло волной

По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения сухогруза "Арвин" в Чёрном море. Судно принадлежит украинской компании, но с 2016 года ходило под флагом Палау.
Затонувший в Чёрном море сухогруз оказался украинским

Трагедия произошла у берегов турецкой провинции Бартын. Судно шло из Грузии в Болгарию, на его борту находились 12 человек - двое из них граждане нашей страны и остальные - украинцы. Пока спасти удалось 6 моряков, в том числе одного россиянина. Они уже доставлены в больницу. Местонахождение ещё двоих установлено, однако добраться до них не удаётся, передает "ТВ Центр".

В район, где затонуло судно, направлены вертолёты и фрегат ВМС Турции. Спасательную операцию осложняют плохие погодные условия: скорость порывов ветра достигает 15 метров в секунду, температура воздуха опустилась ниже нуля. Именно шторм, по предварительной версии, и стал причиной трагедии. Как рассказал один из спасённых, судно перевернулось и затонуло после того, как его накрыла большая волна.

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