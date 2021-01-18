Спасенный россиянин назвал причину крушения сухогруза в Черном море

Судно накрыло волной

По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения сухогруза "Арвин" в Чёрном море. Судно принадлежит украинской компании, но с 2016 года ходило под флагом Палау.

Трагедия произошла у берегов турецкой провинции Бартын. Судно шло из Грузии в Болгарию, на его борту находились 12 человек - двое из них граждане нашей страны и остальные - украинцы. Пока спасти удалось 6 моряков, в том числе одного россиянина. Они уже доставлены в больницу. Местонахождение ещё двоих установлено, однако добраться до них не удаётся, передает "ТВ Центр".

В район, где затонуло судно, направлены вертолёты и фрегат ВМС Турции. Спасательную операцию осложняют плохие погодные условия: скорость порывов ветра достигает 15 метров в секунду, температура воздуха опустилась ниже нуля. Именно шторм, по предварительной версии, и стал причиной трагедии. Как рассказал один из спасённых, судно перевернулось и затонуло после того, как его накрыла большая волна.

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