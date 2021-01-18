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Назван срок, в течение которого переболевший COVID-19 остается заразным

08:14
  • понедельник
  • 18 января 2021

Это время, когда пациент распространяет живой вирус

Заразиться коронавирусом можно от переболевших, которые все еще распространяют живой вирус. Как пояснила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, этот период у перенесших COVID-19 в среднем длится 8-9 дней.
ВОЗ допустила более тяжелый второй год пандемии

"Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов. Хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны", - рассказала представитель ВОЗ в интервью "Российской газете".

Что же касается рекомендаций ВОЗ относительно двухнедельного периода карантина, то они основаны на имеющейся информации об инкубационном периоде, объяснила Вуйнович. На сегодня известно, что средний инкубационный период составляет 5-6 дней, а самый продолжительный - 14 дней.

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