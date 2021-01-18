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Малышева после смерти Грачевского обратилась к россиянам

08:49
  • понедельник
  • 18 января 2021

Создатель "Ералаша" умер на 72-м году жизни

Елена Малышева отреагировала на смерть худрука "Ералаша" Бориса Грачевского от коронавирусной инфекции и призвала россиян тщательнее заботиться о себе и своих близких.
Борис Грачевский умер на 72-м году жизни

Малышева отметила, что в свои 71 год Грачевский страдал от меланомы, а также ряда других серьезных заболеваний. Тем не менее, режиссер всегда "искрился счастьем", отметила телеведущая.

"Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить… Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем", - заявила она.

Врач также призвала россиян из группы риска сделать прививку от COVID-19. "Группа риска — это люди старше 65 лет, у которых ожирение, сахарный диабет, хронические болезни почек, легких, сердца. Прививка — это ваш выбор. Сделайте правильный выбор!" - сказала Малышева.

Борис Грачевский скончался вечером 14 января в одной из московских клиник. Режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, врачам несколько раз пришлось вводить его в искусственную кому. Прощание прошло в Доме кино, Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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