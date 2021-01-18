Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 миллионов

За все время пандемии скончались больше 2 миллионов человек

Университет Джона Хопкинса представил новые данные о количестве заболевших коронавирусом в мире. По данным на утро 18 января, за все время пандемии COVID-19 был выявлен у 95 003 533 человек.

Больше всего выявленных случаев приходится на США - 23 928 643. Следом идет Индия с 10 557 985 заболевших и Бразилия, там заразились коронавирусом 8 488 099 человек.

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования - 3 568 209 случаев заражения.

Всего с начала пандемии коронавируса в мире скончались 2 029 938 человек. В России от COVID-19 умерли 65 566 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"