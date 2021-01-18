ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 миллионов

08:26
  • понедельник
  • 18 января 2021

За все время пандемии скончались больше 2 миллионов человек

Университет Джона Хопкинса представил новые данные о количестве заболевших коронавирусом в мире. По данным на утро 18 января, за все время пандемии COVID-19 был выявлен у 95 003 533 человек.

Больше всего выявленных случаев приходится на США - 23 928 643. Следом идет Индия с 10 557 985 заболевших и Бразилия, там заразились коронавирусом 8 488 099 человек.

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования - 3 568 209 случаев заражения.

Всего с начала пандемии коронавируса в мире скончались 2 029 938 человек. В России от COVID-19 умерли 65 566 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Госпиталь
Госпиталь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.