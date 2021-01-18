В Москве прошедшая ночь стала самой холодной за 4 года

Морозы продолжат испытывать жителей столицы

Погода в московском регионе продолжает ставить рекорды. Ночь на 18 января стала самой холодной за последние 4 года. Температура опускалась до отметки минус 23,4 градуса – а кое-где и до минус 24. Это на 11 градусов ниже нормы.

Возможно, не все рекорды еще побиты: морозы и сегодня продолжат испытывать на прочность жителей столицы.

"В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице минус 17-19, в Подмосковье минус 16-21", - рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам синоптика, атмосферное давление в столице в близко к норме – 747 миллиметров ртутного столба. Слабый ветер 1-6 метров в секунду будет дуть с запада, передает прогноз метеоролога РИА Новости.

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