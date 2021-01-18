ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп решил перед уходом помиловать 100 человек

08:54
  • понедельник
  • 18 января 2021

Однако себя покидающий пост президент не простил

Помилование для 100 человек приготовил Дональд Трамп. Действующий президент США намерен объявить об этом за день до того, как покинет свой пост – 19 января. К выраженным ранее опасениям, что новая администрация к нему самому милости не проявит, политик решил не прислушиваться.
Новая реальность: сторонники Трампа просятся в Россию

По данным телекомпании CNN, Трамп отказался от намерения объявить о помиловании себя, своих детей и адвоката Рудольфа Джулиани.  Утверждают, что президент передумал после событий в Вашингтоне и последовавшей за штурмом Капитолия процедура импичмента.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп после событий 6 января обсуждал со своим окружением возможность до ухода со своего поста объявить – на всякий случай - о помиловании себя самого, а также своих советников - дочери Иванки и ее супруга Джареда Кушнера. Сообщалось, что Трамп опасается преследований своих соратников со стороны новой администрации Белого дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.