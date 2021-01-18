Трамп решил перед уходом помиловать 100 человек

Однако себя покидающий пост президент не простил

Помилование для 100 человек приготовил Дональд Трамп. Действующий президент США намерен объявить об этом за день до того, как покинет свой пост – 19 января. К выраженным ранее опасениям, что новая администрация к нему самому милости не проявит, политик решил не прислушиваться.

По данным телекомпании CNN, Трамп отказался от намерения объявить о помиловании себя, своих детей и адвоката Рудольфа Джулиани. Утверждают, что президент передумал после событий в Вашингтоне и последовавшей за штурмом Капитолия процедура импичмента.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп после событий 6 января обсуждал со своим окружением возможность до ухода со своего поста объявить – на всякий случай - о помиловании себя самого, а также своих советников - дочери Иванки и ее супруга Джареда Кушнера. Сообщалось, что Трамп опасается преследований своих соратников со стороны новой администрации Белого дома.

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