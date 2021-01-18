АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик

Он призван помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях

В число лучших региональных практик Агентства стратегических инициатив попали два проекта столичного штаба по защите бизнеса - "Алгоритмы для бизнеса" и "Алгоритмы для самозанятых". Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Созданные в Москве инструкции носят прикладной характер, они призваны помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях. С момента публикации алгоритмов в апреле прошлого года предприниматели обратились к ним более 15,5 тысячи раз", - рассказала Сергунина.

Инструкции содержат информацию о мерах поддержки, а также ответы на самые распространенные и наиболее значимые для бизнеса вопросы в сфере арендных, кредитных, трудовых и других правоотношений. Материалы регулярно обновляются в соответствии с изменениями в нормативно-правовых актах.

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