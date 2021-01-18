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Найдена связь между недосыпом и риском заражения коронавирусом

09:20
  • понедельник
  • 18 января 2021

Распространенная ошибка пагубно влияет на иммунитет

Недостаток сна может увеличить риск заражения коронавирусной инфекцией на 250%, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

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Специалист подчеркнул, что нехватка сна негативно сказывается на иммунитете человека. Он напомнил, что идеальная продолжительность сна составляет 7-9 часов.

"Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет", - заявил Калинкин.

Он отметил, что для улучшения качества сна стоит выработать привычку ежедневно вставать и ложиться в одно и то же время. Эксперт также рекомендовал отказаться от будильника, а вместо него использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов, передает "Говорит Москва".

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