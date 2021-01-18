Найдена связь между недосыпом и риском заражения коронавирусом

Распространенная ошибка пагубно влияет на иммунитет

Недостаток сна может увеличить риск заражения коронавирусной инфекцией на 250%, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

Специалист подчеркнул, что нехватка сна негативно сказывается на иммунитете человека. Он напомнил, что идеальная продолжительность сна составляет 7-9 часов.

"Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет", - заявил Калинкин.

Он отметил, что для улучшения качества сна стоит выработать привычку ежедневно вставать и ложиться в одно и то же время. Эксперт также рекомендовал отказаться от будильника, а вместо него использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов, передает "Говорит Москва".

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