Один из симптомов коронавируса начал проявляться у здоровых людей

COVID-19 испортил россиянам сон

Одним из симптомов коронавирусной инфекции являются проблемы со сном, однако нарушение режима дня из-за COVID-19 затрагивает и здоровых людей, объяснил сомнолог Михаил Полуэктов.

Врач отметил, что порядка 40% заболевших коронавирусом в начале заболевания замечают резкое ухудшение качества сна или вовсе теряют сон. Затем, после развития основного недуга, человек начинает спать значительно больше обычного.

"Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном. Это довольно частое явление", - отметил эксперт.

При этом проблем со сном могут не избежать даже те, кто смог не заразиться коронавирусом. Виной тому – длительная изоляция и снижение активности, а также продолжительное ощущение тревожности, передает Радио Sputnik.

"Люди, которые не болели коронавирусом, тоже стали спать хуже из-за изменения привычной среды обитания. Из-за изоляции у людей снизилась двигательная активность, а также постоянно идет информационное давление безрадостных новостей, что вместе порождает повышенную тревогу. Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна", - добавил Полуэктов.

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