В России началась массовая вакцинация от коронавируса

Сейчас зарегистрировано два отечественных препарата от COVID-19

В понедельник по всей стране стартовала массовая вакцинация. Теперь обезопасить себя смогут все без исключения граждане. В регионах отрывают дополнительные прививочные пункты. И постепенно ослабляют ограничения. Так, за парты снова вернулись ученики старших классов.

Старт массовой вакцинации дан во Владивостоке. С сегодняшнего дня привиться могут все желающие. Но перед этим нужно заполнить анкету и пройти осмотр у врача, передает "ТВ Центр".

В коридоре ждут своей очереди люди разных профессий. Строители, продавцы, офисные работники. Игорь Гришин - адвокат. Каждый день контактирует с большим количеством людей и поэтом решил обезопасить себя и клиентов.

"Глубоко убежден, что вакцинация - это полезное дело, каждый должен ее пройти. Это единственный способ попытаться предотвратить эту болезнь, других пока еще не придумали", - сказал он.

Для начала массовой вакцинации в Приморском крае подготовили 11 прививочных пунктов. Три во Владивостоке, еще четыре в районных центрах. Везде электронная запись, чтобы не создавать очередей.

Поручение как можно быстрее начать массовую вакцинацию дал Владимир Путин. Систему поставки препарата по всей стране отработали еще в конце прошлого года, когда прививали людей из группы риска. Теперь налажено промышленное производство - до конца января в российские регионы должны доставить более двух миллионов доз вакцины.

В России зарегистрировано два отечественных препарата: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В марте в оборот должен поступит и третий, разработанный учеными центра имени Чумакова. За год, как прогнозирует Роспотребнадзор, привиться смогут 60 процентов Россиян. Коронавирус окончательно будет побежден, когда сформируется коллективный иммунитет. Там, где заболеваемость идет на спад, снимают некоторые ограничения. В Москве больше миллиона детей вернулись за парты. Ученики средних и старших классов с осени занимались дистанционно и сегодняшний день для них словно еще одно 1 сентября.

На входе - замер температуры, в коридорах и классах - уборка, дезинфекция, проветривание. Расписание уроков, перемен, обеденного перерыва в столовой сдвинули, чтобы разделись потоки. И в случае выявления даже одного случая инфекции, весь класс вернут на дистанционку.

Цель ближайших недель - подтянуть хвосты, накопившиеся за время онлайн-обучения, которое, впрочем, тоже имеет свои преимущества и теперь крепко закрепилось в учебном процессе.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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