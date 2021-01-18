Алжир получит 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Всего в мире COVID-19 заразились более 95 млн человек

Первую партию российской вакцины "Спутник V" ожидают в Алжире. 500 тысяч доз будут доставлены в страну до конца января. После чего будет дан старт масштабной вакцинации. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в мире превысило 95 миллионов человек.

Несмотря на прошедшие в выходные митинги протеста, режим карантина до 7 февраля продлён в Австрии. В обращении к нации канцлер Себастьян Курц предупредил: страну ждут ещё два-три тяжёлых месяца, прежде чем проявится эффект от вакцинации.

Прививать население с этой недели начинают и в Бразилии. Страна, входящая в мировую тройку лидеров по количеству инфицированных, одной из последних в Латинской Америке одобрила экстренное использование вакцин, передает "ТВ Центр".

А в соседнем Перу в условиях запрета на посещение природных памятников на смену туристам приходят исконные обитатели этих земель. В горах, на территории знаменитого Мачу-Пикчу впервые за десятилетия обнаружена семья медведей. Мать и её детёныш вышли из джунглей и долго изучали руины древнего города.

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