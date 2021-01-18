Метель и крещенские морозы: россиян предупредили об опасной погоде

Когда в столице станет теплее?

В Москве минувшая ночь стала самой холодной за последние четыре года. Температура опустилась почти до 24-х градусов ниже нуля. Из-за гололедицы в столице сегодня жёлтый уровень погодной опасности. Зима испытывает на прочность и жителей южных регионов. Мощный снегопад накануне обрушился на Кубань. На расчистку улиц вышли коммунальщики.

Желание проверить населённый пункт - вполне логичное. Пейзаж для краснодарских реалий явно экзотический. Календарная зима, от которой на юге обычно одно название, показала местным всю свою мощь. Кругом сугробы. За окном - белым бело.

Да с таким размахом, что всего за сутки кубанская столица словно сменила прописку - вместо жаркого Краснодарского края временно переехала в Сибирь. Метель сопровождалась таким сильным ветром, что видимость кое-где упала практически до нуля. Всем тем, кто посмотрел в окно и всё же рискнул сесть за руль, ехать пришлось практически на ощупь.

К езде по обледенелым дорогам южане явно не привыкли - от этого множество аварий. Погода застала врасплох и всех тех, кто, полагаясь на авось, резину просто не поменял. Из-за снежных заносов остановилась трасса "Таврида". Большегрузам вовсе запретили въезд в город. Международный аэропорт "Краснодар" отменил на вылет десять рейсов. Еще 15 - задержаны. Те, кто вчера побоялся сесть за руль, сегодня откапывал свои машины, встав как минимум на час раньше.

И похожая ситуация на всём юге России. Экстренное предупреждение объявлено в Анапе. Накануне порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Пять населённых пунктов частично остались без света. Сугробы намело такие, что даже широкие улицы превратились в лесные тропинки. Чтобы комфортно перемещаться, пришлось даже покупать санки. Белым полотном укутано всё черноморское побережье. Геленджик из пляжного курорта впору переделывать в горнолыжный.

Настоящая зима в столицу захаживает нечасто, но уж если приходит, то во всей своей красе. После нескольких сильных снегопадов высота снежного покрова в Москве менее чем за неделю увеличилась практически вдвое, в некоторых районах столицы она достигает 45 сантиметров. Минувшая ночь стала самой холодной за последние 4 года. Столбик термометра опустился до минус 23 градусов. Это на 11 ниже нормы.

Хоть до рекорда 1940 года пока далековато, расслабляться пока рано, предупреждают синоптики. В ночь на вторник прогнозируют очередное снижение температуры. Крещенские морозы, сковавшие регион, по прогнозам, покинут столицу как раз после вторника. К выходным ожидается чуть ли не оттепель.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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