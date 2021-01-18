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День памяти и надежды: 78 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда

11:56
  • понедельник
  • 18 января 2021

1943 год стал переломным для ВОВ

18 января - 78-ая годовщина прорыва фашистской блокады Ленинграда. Операция Красной армии в 1943-м помогла спасти сотни тысяч жителей осажденного города. И дала людям новые силы жить и бороться, чтобы страшнейшие страницы войны навсегда ушли в историю.
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Николаю Васильевичу Спиридонову - 92. 77 лет своей жизни он проработал на Балтийском судостроительном заводе. Пришел устраиваться семиклассником, хотел хоть как-то помогать городу в тяжелое время. Начальник отдела кадров хилого паренька пожалел - устроил работать на пищеблок.

Это был переломный 43-й. Советские войска уже прорвали вражеское оцепление вокруг Ленинграда. 18 января под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. Всё южное побережье Ладожского озера было зачищено от врага.

День прорыва блокады - 18 января 1943-го - ленинградцы называют Днем памяти и надежды. Надежды, которая придала силы жить и бороться. Ведь полное освобождение города от блокады наступило только через год.

Тогда, воодушевленный успехами Красной армии, Ленинград словно получил второе дыхание. Заводы и фабрики заработали с усиленным рвением. Балтийский судостроительный приступил в 43-м к выпуску минных тральщиков. Хроника - военные действия в Финском заливе. Очень нужны были для освобождения Финского залива, который вдоль и поперёк был заминирован немецкими Кригмарине и их союзниками. За два года завод сдал советскому флоту 38 кораблей. Мальчик из пищеблока через полгода перешел в молодежную бригаду электромонтёров. Его обучили выполнять кабельный крепеж. Свинцовую обмотку нужно было закреплять по магнитной схеме вдоль корабельного борта.

Свою бригаду, в которой он был самым младшим, Николай Васильевич помнит поименно. Юрий Никонов, Зоя Лосева, Сережа Рогаев, Федорова Вера - всех уже нет в живых. Сегодня он, как обычно в этот день, поедет на Пискаревское кладбище. Почтить память своих сослуживцев и еще сотен тысяч, кто лежит здесь и в других братских могилах. Тех, кто сделал Ленинградскую блокаду историей о мужестве и силе духа и любви к родному городу.   

Анна Морозова, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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