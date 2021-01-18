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Не доверять никому: ФБР проверяет бойцов Нацгвардии перед инаугурацией

11:57
  • понедельник
  • 18 января 2021

Территория вокруг Белого дома уже несколько дней перекрыта

В США перед инаугурацией Джо Байдена начали проверку бойцов Нацгвардии, которые специально были стянуты в столицу, чтобы охранять порядок. Пентагон опасается жестоких провокаций, даже со стороны силовиков. Беспорядки не исключены во всех штатах, но основное внимание ожидаемо приковано к Вашингтону.
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Возле Капитолия штата Мичиган местных жителей встречает вооруженная полиция. На акцию, заявленную как митинг сторонников Дональда Трампа, в основном пришли крепкие мужчины с самозарядными винтовками в руках. Строго говоря, закон они не нарушили - ношение оружия в Мичигане разрешено. Но при чем тут мирный протест?

Массовые акции протеста сторонники Трампа обещали во всех 50 штатах. В реальности в выходные на улицы вышли даже не сотни - десятки человек. Но полиция подготовилась основательно. Мичиган, Калифорния, Миннесота, Огайо - повсеместно парламенты штатов в кольце охраны.

Чем ближе день инаугурации Джо Байдена, тем больше Америка напоминает страну в состоянии войны. Явный враг вроде бы не виден. Но диверсантов и предателей уже ищут даже среди 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые будут охранять церемонию. По данным спецслужб, благонадёжны далеко не все.

Кадры инаугурации Дональда Трампа четыре года назад. На площади перед Капитолийским холмом тысячи людей. Теперь такое даже представить сложно. И не только из-за эпидемии коронавируса. Обстановка в Соединенных Штатах кардинально изменилась.

6 января Капитолий штурмуют сторонники Трампа. Теперь он фактически превратился в казарму для нацгвардейцев. Первые дни им пришлось спать прямо на полу, сейчас поставили походные койки. И продлится этот "полевой выход" минимум до 24 января.

Новый президент - в США, а лихорадит и Центральную Америку. Накануне тысячи мигрантов из Гватемалы и Гондураса после столкновений с местными силовиками начали движение к границам Мексики, чтобы затем оказаться в США. Беднейшие слои населения этих стран обнадежили слова Байдена о том, что он смягчит миграционную политику. И если это случится, от проблем на американских границах не спасут даже построенные Трампом стены. 

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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