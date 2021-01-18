Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Сорок шестой"

Пожалуй, никогда ещё передача власти в США не проходила в такой атмосфере. За два дня до инаугурации центр Вашингтона полностью перекрыт войсками. О том, почему так случилось и чего ждать от Америки дальше – смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Сорок шестой" – в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".