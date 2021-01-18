У православных христиан наступил Крещенский сочельник

В храмах совершают чин великого освящения воды

У православных россиян 18 января - Крещенский сочельник. В день перед одним из главных праздников церковного календаря предписан строгий пост.

Сегодня и завтра в храмах совершают чин великого освящения воды. По традиции, крещенскую воду берут домой и употребляют в течение всего года.

В Москве торжественную литургию в Храме Христа Спасителя отслужил патриарх Кирилл. В Церкви напоминают: раздача воды будет проходить с соблюдением противовирусных мер: верующие и сотрудники храмов должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

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