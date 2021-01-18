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Пожарные локализовали возгорание на заводе в Башкирии

09:22
  • понедельник
  • 18 января 2021

Эвакуированы более 10 человек

Пожарным удалось локализовать возгорание на заводе в Башкирии. Пламя охватило 150 квадратных метров на фанерно-плитном комбинате на улице Рижская в Уфе, сообщили в региональном управлении МЧС.
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"По прибытии на место пожарных расчетов наблюдалось задымление на втором этаже. В ходе разведки установлено, что происходит горение готовой продукции на площади 150 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

Пожару присвоен повышенный, третий, ранг. На месте происшествия работают 68 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. Из здания эвакуированы 12 человек, погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости.

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