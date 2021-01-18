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Московские школьники вернулись за парты

10:36
  • понедельник
  • 18 января 2021

В столице возобновили очное обучение в школах

С понедельника, 18 января, в школах Москвы возобновилось очное обучение для старшеклассников, которые ушли на "дистанционку" в октябре прошлого года.
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Власти города разблокировали транспортные карты учащихся для льготного проезда. Пополнять проездные не придется, если перед переходом на "удаленку" на них были деньги.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что решение вернуть школьников за парты далось непросто. Он подчеркнул, что риск заболеваемости коронавирусом среди обучающихся по-прежнему высок, однако учащиеся уже устали находиться дома. В связи с этим все школы Москвы должны строго соблюдать все необходимые меры предосторожности, а в случае обнаружении даже одного инфицированного весь класс вновь на время переведут на дистанционное обучение.

Отмечается, что для обеспечения безопасности школьникам при входе измеряют температуру, используют несколько входов в здание, регулярно убираются и используют средства защиты. Кроме того, в помещениях установлены приборы для обработки рук с антисептиком, передает "Вечерняя Москва".

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