На Москву надвигается долгожданное потепление

Осталось потерпеть три дня

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние четыре года - температура воздуха в некоторых районах столицы опустилась до минус 24 градусов. В Подмосковье столбики термометров опустились до минус 30,4 градуса.

Но терпеть лютые морозы осталось не долго. В понедельник днем в Москве будет -17…-19 градусов, в Подмосковье — от -16 до -21 градуса, в ночь на Крещение температура опустится до -23 в Москве и до -26 в области. Однако уже с четверга в столичный регион начнется поступать теплый воздух.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 21 января в столице температура повысится до 0... -5 градусов, а уже в пятницу столбики термометров поднимутся выше +4.

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