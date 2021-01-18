Мясников рассказал, как новости о западной вакцине вредят "Спутнику V"

Врач призвал перестать бояться вакцинации

Доктор Александр Мясников призвал россиян перестать отказываться от вакцинации от коронавируса и довериться отечественному препарату. Врач рассказал, что многие люди не делают различия между вакцинами, когда слышат негативные новости о прививках.

Мясников отметил, что ежедневно становится известно о новых побочных действиях вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Однако это лишь снижает доверие россиян к отечественному препарату "Спутник V". Врач объяснил, что недоверие к российской вакцине абсолютно безосновательно, поскольку препарата Pfizer в России нет, а у России есть своя вакцина, которая надежнее и более проверенная.

"Только люди все эту информацию про осложнения от вакцины "Пфайзер" экстраполирует на все вакцинацию от ковида в целом!" - подчеркнул Мясников.

Он рассказал, что ежедневно ему приходится общаться с людьми, которые ставят под сомнение необходимость вакцинации от COVID-19, а в ответ на пользу прививки начинают рассказывать о "жутких осложнениях". "На мои слова: "так то Пфайзер!", неопределенно хмыкают", - добавил специалист.

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