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Московским школьникам разрешили не ходить на уроки при 25-градусном морозе

10:24
  • понедельник
  • 18 января 2021

Для старшеклассников нормы более жесткие

Школьники младших классов в Москве могут не посещать учебные заведения, если температура опустится до минус 25 градусов. Старшеклассникам разрешат остаться дома, когда морозы окрепнут еще на 5 градусов, сообщили  в столичном департаменте образования и науки.
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"Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26-28 градусов, а старшеклассники - если температура от -31 градуса и ниже", - приводит сообщение департамента РИА Новости.

18 января для всех учащихся столичных школ возобновилось очное обучение. При этом в Москву пришла настоящая русская зима: как сообщалось, минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 4 года, температура опускалась до минус 23-24 градусов. В департаменте отметили, что школы, несмотря на погодные условия, работают в прежнем режиме. В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим.

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