В России выявлено еще 22857 случаев коронавируса

Выздоровели 18333 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 22857 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3591066.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3679. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3287 человек, в Подмосковье - 1381.

Выздоровели за сутки 18333 человека. Скончался – 471 заболевший.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 66037 человек. Общее число выздоровевших достигло 2978764.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 97 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 617328 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"