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Канцлер Австрии объявил о продлении локдауна по 7 февраля

11:04
  • понедельник
  • 18 января 2021

Страна продлевает жесткий карантин для борьбы с COVID-19

Власти Австрии приняли решение продлить жесткий карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 24 января и нацелены "с 8 февраля начать первые шаги в сторону открытия", заявил канцлер Себастьян Курц. Локдаун начал действовать 3 ноября, с 26 декабря до 24 января он был ужесточен.

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"Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения. Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу", - сообщил Курц.

Он отметил, что начало поэтапного выхода из карантина запланировано на 8 февраля – в этот день предполагается возможность открытия торговых центров, сферы услуг, школ и музеев. Чтобы защититься от инфекции, канцлер посоветовал австрийцам выбирать для походов в общественные места не обычные защитные маски, а профессиональные респираторные маски класса FFP2. Также он объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до 2 м и призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим. Предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрыты до конца февраля.

На сегодняшний день в Австрии выявлено 393 778 заболевших коронавирусом, из них 7 082 скончались. По мнению главы австрийского Минздрава Рудольфа Аншобера, самый сложный этап пандемии коронавирусной инфекции ожидается Европе в период до Пасхи.

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