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Путин поручил доработать единый план достижения национальных целей

11:41
  • понедельник
  • 18 января 2021

Какие еще поручения дал глава государства?

Правительство до 1 февраля должно проработать возможность гражданам получать уведомления о результатах тестирования на коронавирус и записываться на вакцинацию на портале Госуслуг. Это и другие поручения дал Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает "ТВ Центр".

До конца месяца кабмин доработает проект единого плана по достижению национальных целей развития, чтобы уже в ближайшие годы добиться качественного улучшения жизни граждан.

До 20 января будут установлены выплаты в двойном размере медикам, которые помогали пациентам с ковидом в новогодние праздники. Эти деньги должны быть перечислены без задержек. Кроме того, к весне министры упростят порядок привлечения иностранцев к работе на стройках.

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