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Путин поручил расширить программу льготных авиаперевозок на Дальний Восток

11:07
  • понедельник
  • 18 января 2021

Президент предложил снять ограничения по возрасту

Расширить программу льготных авиаперевозок на Дальний Восток можно, сняв действующие ограничения по возрасту. Опубликованные 18 января поручения президента России правительству, в которых содержится такой пункт, даны по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 23 декабря 2020 года.
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"Представить предложения по расширению программ… обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений", - говорится в поручении.

Кроме того, кабмину и комиссии Госсовета по транспорту поручено представить предложения по расширению программ региональных и местных авиаперевозок. Об исполнении они доложат до 15 марта этого года.

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