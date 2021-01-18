Путин поручил расширить программу льготных авиаперевозок на Дальний Восток

Президент предложил снять ограничения по возрасту

Расширить программу льготных авиаперевозок на Дальний Восток можно, сняв действующие ограничения по возрасту. Опубликованные 18 января поручения президента России правительству, в которых содержится такой пункт, даны по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое состоялось 23 декабря 2020 года.

"Представить предложения по расширению программ… обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений", - говорится в поручении.

Кроме того, кабмину и комиссии Госсовета по транспорту поручено представить предложения по расширению программ региональных и местных авиаперевозок. Об исполнении они доложат до 15 марта этого года.

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